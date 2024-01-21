Балерина Анастасия Волочкова примкнула к штабу помощи СВО. Звезда при этом не исключила, что в составе агитбригады посетит новые регионы России, пишет rambler.ru со ссылкой на telegram-канал Mash.
Там добавили, что звезда откликнулась на призыв движения «Ветераны России» и намерена оказывать помощь и участвовать в организации агитбригад, направленных в новые российские регионы.
Движение «Ветераны России» призывает звезд шоу-бизнеса и представителей культуры поддержать военнослужащих, - говорится в сообщении.
Участники движения планируют организовать сбор гуманитарной помощи и направить агитационные бригады в Донбасс.
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