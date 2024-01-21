Балерина Анастасия Волочкова примкнула к штабу помощи СВО. Звезда при этом не исключила, что в составе агитбригады посетит новые регионы России, пишет rambler.ru со ссылкой на telegram-канал Mash.

Там добавили, что звезда откликнулась на призыв движения «Ветераны России» и намерена оказывать помощь и участвовать в организации агитбригад, направленных в новые российские регионы.