Ярмольник высказался в защиту сбежавшей из России Пугачевой

Леонид Ярмольник дружит с Аллой Пугачевой более 40 лет. Звезда не скрывает, что скучает по Примадонне.

В интервью КП актер высказался об уехавшей звезде и заявил, что Алла Борисовна обязательно вернется в Россию.

Ярмольник относится к побегу исполнительницы в Израиль как к эмоциональному порыву. Актер сослался при этом на слова президента России.