Ярмольник высказался в защиту сбежавшей из России Пугачевой

Леонид Ярмольник дружит с Аллой Пугачевой более 40 лет. Звезда не скрывает, что скучает по Примадонне.
В интервью КП актер высказался об уехавшей звезде и заявил, что Алла Борисовна обязательно вернется в Россию.
Ярмольник относится к побегу исполнительницы в Израиль как к эмоциональному порыву. Актер сослался при этом на слова президента России.
Все, что связано с первой реакцией на начало спецоперации, - эмоциональная реакция, - высказался артист.
Он уверен, что Пугачева и другие артисты вернутся.
Я думаю, они вернутся на Родину, где смогут нормально работать, приносить радость и пользу. Здесь их зритель.
Мы говорим о талантливых людях, нам их очень не хватает, - сказал Ярмольник.
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