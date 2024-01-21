Милош Бикович сыграет россиянина в новом сезоне «Белого лотоса»

Съемки фильма стартуют в феврале и пройдут на островах Пхукет, Самуи и в Бангкоке. С Милошем в проекте сыграют Кристиан Фридель, Моргана О'Рейли, Лек Патравади и Шалини Пейрис

Первый сезон “Белого лотоса” вышел в 2021-м году на HBO и стремительно набрал популярность. Шоу отмечено 10 премиями “Эмми”.