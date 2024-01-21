Милош Бикович сыграет россиянина в новом сезоне «Белого лотоса»

Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса» русского тренера по йоге, сообщает spletnik.ru.
Очень удобно: наших соотечественников в Голливуде вроде как немножечко отменили, а Бикович серб, взятки гладки.
Кроме того, он прилично может говорить на нужном продюсерам языке.
Ну и какой тайский отель без русского тренера по йоге? Да почти любой, - пишет издание со ссылкой на телеграм-канал “Антиглянец”.
Съемки фильма стартуют в феврале и пройдут на островах Пхукет, Самуи и в Бангкоке. С Милошем в проекте сыграют Кристиан Фридель, Моргана О'Рейли, Лек Патравади и Шалини Пейрис
Первый сезон “Белого лотоса” вышел в 2021-м году на HBO и стремительно набрал популярность. Шоу отмечено 10 премиями “Эмми”.
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