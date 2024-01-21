Ева Лонгория заявила, что сейчас не понимает, почему в нулевые зациклилась на демонстрации своего живота на Красных дорожках

14:12 2024-01-21
Ева Лонгория заявила, что сейчас не понимает, почему в нулевые зациклилась на демонстрации своего живота на Красных дорожках

Актриса выложила в соцсети серию фото себя двадцатилетней давности, где запечатлена в очень ярких нарядах.

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Ева Лонгория высказалась о своей моде начала 2000-х.

Почему, почему я зациклилась на том, чтобы показывать свой живот на красных дорожках??! - написала 48-летняя Лонгория, подкрепив пост фото из прошлого.

На первом снимке, сделанном во время премьеры фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" в 2001-м году, Лонгория не оставила простора воображению, появившись топлесс под кожаной курткой карамельного цвета.

Еще на одном снимке Лонгория была запечатлена в Диснейленде в 2004 году в укороченном розово-зеленом топе с рюшами в сочетании с джинсами с низкой посадкой и узким поясом цвета фуксии. Завершили образ босоножки на ремешках и висячие серьги.

Подписчики Евы похвалили слайд-шоу, а один фанат воскликнул:

Сестренка, если бы у меня когда-нибудь был такой живот, я бы появился с двумя кокосами и фиговым листком.

Другие сравнили ее внешность с героиней "Отчаянных домохозяек" Габи:

Это была не ты! Это была Габи.

Героиня актрисы Габи была известна своими кокетливыми нарядами, которые включали яркие мини-платья, юбки с оборками и топы с глубоким вырезом. Лонгория играла Габи на протяжении всего 8 сезона сериала, который длился с 2004 по 2012 годы.

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