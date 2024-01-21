Живущую в складском помещении пару в США после вирусного видео выгнали из дома

14:29 2024-01-21
Живущую в складском помещении пару в США после вирусного видео выгнали из дома

Молодая пара обустроила себе жилье, расставив внутри склада диван, комоды и другую мебель.

Семейную пару из США, которая стала популярной из-за того, что жила в помещении для самостоятельного хранения, выгнали из их квартиры, пишет yahoo.com.

На прошлой неделе Лиланд Браун выложил видео, на котором он и его девушка незаметно переезжают в помещение для хранения.

Он документировал свое путешествие бездомности на TikTok с марта прошлого года и жил с избранницей в Хэтфилде, штат Пенсильвания.

Я и моя девушка проводим тестирование, мы пытаемся выяснить, достаточно ли это хорошо, чтобы быть подлым, прятаться и все такое.

Мы пытаемся скрыть это дерьмо, - говорит он в видео.

За несколькими намеренно сложенными картонными коробками Браун обустроил жилые помещения внутри дома с диваном, комодом и другой мебелью. В других видеороликах он объясняет, что здание с климат-контролем, ванными комнатами и круглосуточным доступом на самом деле очень удобное.

Он может заниматься спортом, воспроизводить музыку через динамик Bluetooth, заряжать свои устройства от розеток и готовить на улице, если ему нужно.

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Браун говорит, что он решил, что сможет жить в этом доме, пока не накопит достаточно денег на законное жилье.

Их видео быстро стали вирусными, а второе обновление набрало 11,8 миллионов просмотров на TikTok. Однако ситуация изменилась, когда руководство здания обнаружило загрузки молодого человека и выгнало его.

Нас выгнали из нашего хранилища. Начальство узнало о моем видео. Оно стало настолько вирусным, что в итоге нас выгнали.

Сейчас мы просто пытаемся понять, куда идти и что мы собираемся делать со всеми нашими вещами, - сказал он в новом видео.

Браун признался, что они подумывали о переезде в другое хранилище. Но один из добрых людей, узнав о проблемах пары, поселил их в отеле на несколько дней.

Мы остановимся в этом отеле на пару дней бесплатно, - сказал Браун в своем последнем обновлении.

Я благодарен, что кто-то думает о нас так, на таком уровне, и готов предоставить нам свои ресурсы.

Мы собираемся хорошо провести время и хоть раз расслабиться.

Клип заканчивается тем, что они вдвоем перед гостиничным телевизором наслаждаются едой, любезно предоставленной женщиной, которая забрала их с улицы. Неясно, каковы будут следующие шаги пары после окончания их пребывания в отеле.

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