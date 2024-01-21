Живущую в складском помещении пару в США после вирусного видео выгнали из дома

Семейную пару из США, которая стала популярной из-за того, что жила в помещении для самостоятельного хранения, выгнали из их квартиры, пишет yahoo.com.

На прошлой неделе Лиланд Браун выложил видео, на котором он и его девушка незаметно переезжают в помещение для хранения.

Он документировал свое путешествие бездомности на TikTok с марта прошлого года и жил с избранницей в Хэтфилде, штат Пенсильвания.

Я и моя девушка проводим тестирование, мы пытаемся выяснить, достаточно ли это хорошо, чтобы быть подлым, прятаться и все такое. Мы пытаемся скрыть это дерьмо, - говорит он в видео.

За несколькими намеренно сложенными картонными коробками Браун обустроил жилые помещения внутри дома с диваном, комодом и другой мебелью. В других видеороликах он объясняет, что здание с климат-контролем, ванными комнатами и круглосуточным доступом на самом деле очень удобное.

Он может заниматься спортом, воспроизводить музыку через динамик Bluetooth, заряжать свои устройства от розеток и готовить на улице, если ему нужно.