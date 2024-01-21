Самая большая семья в мире, в которой почти 200 человек, живут в одном доме

Члены семейного клана исповедуют особую религию, которая позволяет иметь неограниченное количество жен.
Религиозная организация, к которой они себя причисляют, называется Лалпа Кохран Тхар - в переводе звучит как "Новая церковь Господа".
Многоженство тут разрешено из благотворительных соображений.
Такая форма брака позволяет девушкам из бедняцких семей беспрепятственно найти мужа, а с ним кров и пищу.
Главой клана с 1966 года и до момента своей смерти в 2021 году был некто Сиона.
Он же племянник основателя группы - ветерана Первой мировой войны по имени Хуангтуаха.
В этой церкви не принято использовать фамилии - только имена.
У Сионы всего было 39 жен и 93 ребенка. Все эти люди, плюс жены выросших детей с их потомством и есть жители большого пятиэтажного дома.
Сам Сиона жил на первом этаже, родня - этажами выше. Рядом имеется гостевой домик для приезжающих гостей.
Клан - истинная достопримечательность штата и признан на официальном уровне. Знаменитый сиреневый дом знают во всей округе.
Семью хотели включить в книгу рекордов Гиннесса как самую большую в мире. Сиона от этого отказался.
Как утверждают члены семьи, серьезных конфликтов и стычек между ними не бывает, все живут мирно.
Они попросту запрещены уставом церкви.
В доме более 100 комнат, в которых проживает 199 родственников.
У каждого свои обязанности, женщины заняты домом и детьми.
Накормить всех - непростая задача. Надо каждый день готовить 80 кг риса.
Семья дважды в день собирается вместе для общих приемов пищи.
В семействе 5 полноценных хозяйств, где выкармливаются свиньи.
Есть несколько полей для возделывания овощей.
Одним словом, семья сама себя кормит при помощи натурального хозяйства.
Также у женщин есть обязанности по стирке белья для всего семейства и прочие привычные женские заботы по дому.
Мужчины занимаются ремесленничеством. Они делают на продажу мебель и посуду.
Раз в неделю семья участвует в общественно-полезных работах в деревне.
Для родного поселения семейство соорудило собственный стадион.
Никто никого не удерживает тут силой, все живут вместе добровольно и могут уйти в любой момент.
Причем члену семьи, пожелавшему отделиться, будет оказана всяческая помощь. Однако желающих уйти почти нет.
Полигамия здесь разрешена, но не обязательна. Сейчас у всех мужчин по одной жене.
Две супруги только у нынешнего главы клана - старшего сына Сионы. Новых он заводить не хочет.
В семьях уже нет большого количества детей, как раньше. Однако клан продолжает расти.
Скорее всего, в будущем семье придется расселяться по другим домам.
Места для постоянно появляющихся родственников под одной крышей уже не хватит.