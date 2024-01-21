Мульчирование - это не всегда хорошая мера: есть три минуса, которые называют опытные дачники

Первый минус - мульчу надо где-то раздобыть: или купить, или потратить на заготовку силы и время.

Органическая мульча - это прежде всего природный материал: опилки, сено, листовой опад, трава, ветки.

Подойдет также и картон или бумага, даже шелуха гречки или подсолнечника.

Все это нужно где-то брать, причем в большом количестве.

Не все огородники - сельские жители, много и городских, а где там в бетонных джунглях взять сено или опилки.

Причем тонкого слоя мало, в нем не будет смысла, нужно мульчировать основательно до уровня минимум в 10-15 см.

Вторая проблема - сорные травы.

Чаще всего в качестве мульчи используется скошенная трава, поскольку она самая доступная и можно сделать запасы в большом количестве.

Однако трава часто содержит семена сорняков, которые могут наделать бед на грядках.

Третья беда - правильное использование. Главный вопрос в сроках.

Если уложить мульчу слишком рано, земля еще не прогрелась, а мульча еще больше задержит этот процесс.

Зато мы получим излишнюю влажность в корнях, там появится плесень, что плохо отразится на развитии растений.

Говорят, мульчирование облегчает работу садовода, но это как посмотреть.

Без труда ничего не бывает. Либо придется полоть, поливать, рыхлить, либо косить, тратить деньги, заготавливать, измельчать, сушить.

Везде надо вкладывать деньги, время, физические усилия.

Второе утверждение: мульча приводит к большому урожаю.

Конечно, польза от нее будет, но нужны и другие факторы, без которых ничего не вырастет - подкормка, прополка, полив.