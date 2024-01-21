Шесть рецептов удачных подкормок для овощей, растущих на огороде: советуют бывалые дачники

Капусту можно подкармливать так: три раза в сезон делаем уксусные поливы.

Используем 100 мл 9% уксуса, который разводим в 10 л воды.

Поливаем растения из лейки. Это даст в будущем хрустящие, крупные и сладкие кочаны.

Удобрение для лука готовим так: в 20-литровое ведро наливаем доверху воды, добавляем 200 г дрожжей, оставляем на 2 часа.

После этого обильно поливаем грядки.

Укроп кормим мочевиной: на 20 л воды добавляем 2 большие ложки препарата.

Редис подкармливаем древесной золой. Разводим в 10 л воды 300 г древесного порошка.

Поливы делаем в вечернее время, льем подкормку под корень.

Болгарский перец будет рад такой подкормке: на литр воды добавляем 50 г дрожжей, половину стакана сахара, настаиваем неделю.

Потом все это разбавляем водой: на стакан раствора нужно взять 10 л воды.

Огурцы хорошо откликаются на луковую шелуху. На 10 л воды высыпаем 700 г шелухи, доводим все до кипения.

Потом настаиваем до 14 часов. Раствор процеживаем и разбавляем водой. На литр такого настоя идет 4 литра воды.

Огурцы надо обильно обрызгать этим средством по ботве и то же самое проделать с грунтом.