Дачный эксперт назвал растения, которые считаются плохими соседями для смородины

Уход за смородиной в целом несложный, культура эта неприхотливая и не капризная.

Важное условие хорошего урожая - сортовые особенности. Однако это не единственный момент, который имеет большое значение.

Надо грамотно подбирать соседей для ягодника, чтобы смородина не росла вялой и чахлой.

Плохо, если рядом растут красная и белая смородина. Если заболевает один из кустов, то заразу тут же подхватывает другой.

У всех видов смородины одни и те же вредители и болезни.

Нельзя сажать рядом с кустиком смородины растения, потребляющие большое количество воды.

Например, это могут быть слива, ирга, береза. Ягодник будет изнывать от жажды, ему все время будет не хватать влаги.

Урожай, конечно, тоже начнет страдать.

Не стоит высаживать возле смородинового куста хвойные культуры.

У них со смородиной есть одно на двоих общее опасное заболевание - ржавчина.

Одно заболевшее растение, заразит другое, и дачник потеряет оба экземпляра в итоге.