Дачник со стажем рассказал о секретах получения хороших урожаев жимолости

Жимолость не является самоплодным растением, ей необходимо перекрестное опыление.

Вот почему высаживать надо не один сорт, а несколько.

Высаживая кусты, помним о правильном расстоянии.

Слишком тесные интервалы не способствуют нормальному развитию растения.

Однако промежутки более 1,5 м тоже делать не стоит.

Ягода любит много света и солнечного тепла. Однако во втором периоде вегетации желательно слегка притенять кустики.

Обязательно обеспечиваем кустарник плодородной землей. Не забываем о регулярных подкормках.

Поздней осенью прореживаем и обрезаем кусты. Весной это сделать вы не успеете, ведь растение очень рано пробуждается.

Оставляем всего 15 здоровых веток, для хорошего плодоношения этого хватит.