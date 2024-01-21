Дачник со стажем рассказал о секретах получения хороших урожаев жимолости

Жимолость не является самоплодным растением, ей необходимо перекрестное опыление.
Вот почему высаживать надо не один сорт, а несколько.
Высаживая кусты, помним о правильном расстоянии.
Слишком тесные интервалы не способствуют нормальному развитию растения.
Однако промежутки более 1,5 м тоже делать не стоит.
Ягода любит много света и солнечного тепла. Однако во втором периоде вегетации желательно слегка притенять кустики.
Обязательно обеспечиваем кустарник плодородной землей. Не забываем о регулярных подкормках.
Поздней осенью прореживаем и обрезаем кусты. Весной это сделать вы не успеете, ведь растение очень рано пробуждается.
Оставляем всего 15 здоровых веток, для хорошего плодоношения этого хватит.
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