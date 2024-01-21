Чтобы собранные огурцы долго были свежими и вкусными, применяем три простых способа

14:57 2024-01-21
Чтобы собранные огурцы долго были свежими и вкусными, применяем три простых способа

Зеленые огурчики после сбора будут две недели оставаться упругими, сочными и хрустящими, если прислушаться к этим советам.

Если урожай огурцов получился богатый, съесть сразу все не получится, а полежавшие зеленцы теряют вкус и упругость.

Однако есть хитрые лайфхаки, которые позволяют хранить огурцы долго и причем в лучшем виде.

Если нужно сохранить огурцы до двух недель, положите их в стеклянную банку и наполните ее подсоленной холодной водой.

На литр воды берем столовую ложку соли. Теперь убираем банку в холодильник.

Огурцы по вкусу не будут похожи на малосольные, они сохраняют свою плотность, словно только сняты с грядки.

Мякоть получится чуть солоноватой, в остальном овощи не отличить от свежих. Их можно смело добавлять в салат - никто ничего не заметит.

Еще один интересный способ. Для этого берем сухие и чистые огурцы, упаковываем в герметичные пакеты, выкачиваем из них воздух, завязываем.

Овощи в вакууме держим в холодильной камере. Так они останутся идеально свежими несколько недель.

Для следующего способа нам понадобится мокрая марля. Это старинный бабушкин метод, который отлично работает.

Огурцы укладываем в емкость, переслаивая между собой мокрой марлей.

Можно вместо нее использовать влажную бумагу. На 4-5 дней свежесть овощей гарантирована.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
16:50

Алиса Семенова

Лучшие сорта болгарского сладкого перца, подходящие для выращивания в открытом грунте

Лучшие сорта болгарского сладкого перца, подходящие для выращивания в открытом грунте

Опытный садовод рассказал о самых любимых сортах сладкого болгарского перца, которые лично проверил на своем дачном участке.
Алиса Семенова
16:45

Алиса Семенова

Опытный дачник рассказал, как выращивать рассаду баклажанов

Опытный дачник рассказал, как выращивать рассаду баклажанов

Чтобы вырастить баклажан, нужно учитывать много факторов: большое значение имеет сорт, от этого зависят условия ухода.
Алиса Семенова
16:28

Алиса Семенова

Любительница лилий рассказала о главных моментах ухода для яркого цветения

Любительница лилий рассказала о главных моментах ухода для яркого цветения

Соблюдайте эти правила, рекомендованные опытным цветоводом, и ваши лилии будут цвести очень долго, пышно и ярко.
Алиса Семенова
16:26

Алиса Семенова

Знающий дачник объяснил, как разводить жимолость с помощью деления куста и получить хорошие черенки

Знающий дачник объяснил, как разводить жимолость с помощью деления куста и получить хорошие черенки

Не все дачники уверены в том, что черенками можно успешно разводить жимолость, но метод себя оправдывает, если все делать правильно.
Алиса Семенова
16:22

Алиса Семенова

Опытный дачник дал советы новичкам о правильном подкармливании рассады томатов

Опытный дачник дал советы новичкам о правильном подкармливании рассады томатов

Если у вас появился огород, то на нем обязательно появятся и томаты; выращивать их несложно, но для начинающих садоводов отдельные моменты могут представлять сложность.
Алиса Семенова
16:17

Алиса Семенова

Лучшие подруги детства поженились, после того, как одна из них сменила пол, став мужчиной

Лучшие подруги детства поженились, после того, как одна из них сменила пол, став мужчиной

26-летний Аарон Кейпнер: отношения с 27-летней Кайлой Кейпнер представляют собой "совершенно другой уровень безусловной" любви.
Алиса Семенова
16:15

Алиса Семенова

Ноябрьские работы в саду и огороде: что может успеть сделать дачник до прихода зимы

Ноябрьские работы в саду и огороде: что может успеть сделать дачник до прихода зимы

До устойчивых заморозков еще есть время, чтобы сделать что-то полезное на даче: это подходящий период для посадки некоторых культур или обрезки плодовых деревьев.
article_image 17:00

Эксперты объяснили, зачем менять масло в двигателе дважды в год

Эксперты рассказали, зачем производить замену масла в двигателе два раза в год, однако строгого графика в данном вопросе придерживаться не стоит.

article_image 16:49

Звуки в машине, которые могут привести к ДТП

Эксперты назвали несколько звуков в машине, которые могут стать причиной аварии.

article_image 16:41

Как грамотно провести тест-драйв в автосалоне

Тест-драйв – это уникальная возможность понять, подходит ли вам выбранная модель авто.