Самые частые ошибки садоводов: их трудно исправить, поэтому лучше не допускать

Большинство неправильных действий связано с внесением удобрений.

Ошибка первая - вносим калийный и фосфорные добавки по поверхности земли.

Чтобы эти удобрения работали, их нужно заглублять, иначе они так и пролежат без толку.

Азотные, в свою очередь, можно как раз разложить по поверхности, слегка присыпая землей.

Однако они очень легко вымываются оттуда, и это нужно помнить.

Вторая ошибка связана с нормами внесения. Избыточная азотная подкормка вредит экологии, а в овощах будут накапливаться нитраты.

Перебор с фосфором провоцирует быстрое старение растений и различные заболевания.

Увлечение золой и неправильное ее внесение - еще одна ошибка.

Нельзя применять этот порошок в чистом виде там, где почвы нейтральные или щелочные.

Там используем водный настой, убирая известковый осадок.

Вносим древесный порошок каждый год по стакану на квадратный метр.

Помним, что самое большое содержание калия в золе лиственных пород.

Осенью даем древесную золу чесноку, весной - луку. Больше всего любит зольную подкормку капуста.

Можно смело вносить ее под свеклу, картофель, морковь.

Древесная зола помогает предупредить появление вершинной гнили у томатов.

Однако растворы делаем на основе уксуса, тогда плоды получат в нужном объеме и калий, и кальций.

Зола предупреждает развитие плесени при разведении рассады в домашних условиях.

При первом ее появлении просто рассыпаем порошок по почве.

Нельзя вносить более 500 г на квадратный метр. Не стоит одновременно подкармливать растения золой и навозом.

Не нужно совмещать эту подкормку также с азотными удобрениями или с суперфосфатом.

Не смешивайте древесную золу с зеленым удобрением и с доломитовой мукой.

Не добавляйте в почву золу, сажая картошку, иначе вы рискуете заразить ее паршой.

Исключение в этом случае - очень кислая почва, к примеру, торфяники.