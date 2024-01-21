Обычная питьевая вода улучшает умственные способности

Специалисты провели ряд исследований с участием 34 добровольцев. Мужчины и женщины два раза проходили тест на уровень интеллекта.

Первый тест проводился после завтрака с цельнозерновыми продуктами. Второй - после такого же приема пищи, но с добавлением бутылки воды.

У группы, которая завтракала с питьевой водой активность мозга мгновенна увеличилась.

Подобное действие воды на мозг ученые объясняют так: участки мозга, которые должны отправлять организму знаки о потребности в питье, после приема воды

После потребления воды снимается нагрузка с участков мозга, которые должны отправлять организму знаки о потребности в питье.

В результате функциональность мозга повышается.

Кроме того, достаточный уровень увлажнения повышает эффективность работы всего организма.

При этом нехватка влаги не всегда выражается в ощущении жажды.

Вот почему многие люди не хотят пить воду и даже не догадываются, насколько это необходимо бывает организму.

Специалисты советуют пить воду перед едой. Рекомендуемое количество - 1-2 стакана за 15-30 минут до приема пищи.

Также полезно пить воду небольшими порциями в течение дня. Но все хорошо в меру: излишняя жидкость принесет организму вред.