Google предупредил: в отчете о доходах за 4 квартал 2022 года могут появиться новые сокращения

Компания Google заявила: предположительно в 2023 году она понесет расходы в размере 500 миллионов долларов на сокращение офисных площадей.

Сокращения произошли всего через несколько недель после того, как Google объявила об увольнении 12 000 сотрудников.

Что касается сокращения рабочих мест, компания заявила, что рассчитывает выплатить сотрудникам от 1,9 до 2,3 миллиарда долларов выходных пособий только за первый квартал.

Руководство Google предупредило, что новые сокращения могут последовать очень скоро, в то время как компания уже ощутимо сократила рабочие места и другие расходы.

"Мы проводим значительную работу по улучшению всех аспектов нашей структуры затрат в поддержку наших инвестиций в наши самые высокие приоритеты роста, чтобы обеспечить долгосрочный и прибыльный рост", - сказала Финансовый директор Рут Порат из материнской компании Alphabet.

Намек на сокращение расходов появился после того, как крупные технологические компании, такие как Meta и Twitter, уволили тысячи работников и устранили щедрые льготы в попытке сэкономить деньги, сигнализируя о том, что в технологической отрасли намечаются новые сокращения.

Между тем, Google может сократить свою офисную площадь еще больше, чем это уже сделано на данный момент, говорится в сообщении компании.

Из заявления генерального директора Сундар Пичаи следует, что в этом году Google замедлит темпы найма.