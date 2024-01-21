Ford Model A стал знаковой частью полувековой истории семьи из США

15:30 2024-01-21
Ford Model A стал знаковой частью полувековой истории семьи из США

Их любовь к таким авто родилась в 1973 году, когда они купили за 600 долларов потрепанное купе Rumble Seat 1930-го года выпуска.

Ежегодное автомобильное шоу Back to the Bricks во Флинте, что в штате Мичиган, превращает улицы города в яркую картину автомобильной истории.

Среди яркой демонстрации более 1700 автомобилей, начиная от винтажной классики и заканчивая современными спортивными автомобилями, выделяется ряд моделей Ford As.

Эти автомобили почти столетней давности не просто привлекательны, они стали сентиментальными вехами в жизни их владельцев.

Нынешний президент национального клуба реставраторов моделей A Рита Гулд и ее муж Расти, бывший президент, - яркое воплощение эмоциональной привязанности к Ford Model As.

На протяжении их 53-летнего союза эти винтажные автомобили были вплетены в ткань истории их семьи. Примечательно, что они - единственная пара, где оба были президентами клуба, что делает их своего рода местными легендами, - пишет motorious.com.

Сейчас эта супружеская пара из Дэвисона владеет четырьмя моделями As. Их любовь к таким авто родилась в 1973 году, когда Расти купил за 600 долларов потрепанное купе Rumble Seat 1930-го года выпуска.

Я потратила все средства. Тогда 600 долларов были огромной суммой, -  вспоминает 72-летняя Рита.

Я беспокоилась, что наши дети будут голодать.

А у Расти ушло 5 лет на восстановление автомобиля, который позже набрал идеальные 500 баллов на состязании в США, подтвердив статус лучшего в своем роде в стране.

Сейчас, полвека спустя, автомобиль остается любимой "королевой трейлеров", хотя большую часть своего времени проводит в гараже.

Рита также купила двухдверный седан 1929-го года выпуска, добавив личные штрихи, такие как "ресницы" и газовый колпачок с бриллиантовым кольцом.

Их трое детей и восемь внуков тоже унаследовали модель A bug.

Это наша история, - объясняет 76-летний Расти.

Он также добавил, что сохранность этих автомобилей в их первоначальном виде имеет для них решающее значение. 

Страсть семьи вышла за рамки самих автомобилей. Они создали вокруг этих автомобилей сообщество и, по их словам, встретили в клубе реставраторов Model A много невероятных людей.

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