В авто во время ДТП в багажнике взорвалась пиротехника, что стоило жизни молодой пассажирке

Трагическая ситуация разыгралась на юго-западе Хьюстона, когда Chevy Camaro разбился, загорелся, и погибла женщина-пассажир. Как выяснилось, в багажнике этого автомобиля находилось большое количество фейерверков, которые и стали причиной пожара, сообщает yahoo.com.

По мнению полиции, авто превысило скорость, потеряла управление и врезалось в бордюр и в дерево на разделительной полосе. Из-за силы удара со стороны пассажира машина раскололась пополам.

20-летний мужчина-водитель смог выбраться из автомобиля, который загорелся, а его 21-летняя пассажирка оказалась в ловушке. Полиция с близлежащего участка пришла на помощь, пытаясь потушить огонь и извлечь девушку.

Но потом произошло немыслимое: из багажника искореженного кара вырвались взрывы, которые разожгли пламя до такой степени, что потушить его было невозможно. Полицейские в итоге не смогли спасти пассажирку, - пишет издание.

По предварительным данным, аварию могли спровоцировать дождь и мокрые дороги. Но скорость почти наверняка была движущей силой ДТП. А оно усугубилось тем, что в багажнике находилось изрядное количество фейерверков.