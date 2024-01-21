Эксперт-цветовод объяснил, как разводить длительно цветущий львиный лев для клумб и кашпо

Антирриум начинает цвести в первый год после высадки.

Это многолетнее растение, которое может выращиваться как однолетник, тогда его высевают каждый год заново.

Рассада

Семена на рассаду надо сажать в марте, можно чуть раньше или позже, зависит от климата. В южных широтах можно в феврале.

Высокорослые сорта высаживают раньше, низкорослые - позже.

Грунт

Грунт нужен рыхлый, воздушный, питательный, реакция - слабощелочная.

Составные элементы: одна часть почвы с будущей грядки, две части торфа, полчасти речного песка, столовая ложка доломитовой муки (или 2 ст. л. золы).

Состав указан на килограмм почвенной смеси.

Перед высадкой семян землю надо обеззаразить (прокаливание, заморозка), а потом просеять, чтобы консистенция грунта была рассыпчатая с мелкими комочками.

Для рассады выбираем любые удобные емкости, сначала это будет общий контейнер.

Потом саженцы размещаются по отдельным ящичкам.

Вся тара обязательно оснащается дренажными отверстиями.

Высевание

Контейнер наполняется почвой, в нем делаются канавки через 1 см глубиной на 2 мм.

Туда помещаются семена, покрываются тонким слоем песка.

Посевы сбрызгиваются водой, укутываются пленкой и отправляются в теплое место.

Второй вариант - посев в торфяные таблетки. Шаги такие же: полив, укрытие, тепло.

Уход

Следить, чтобы почва не пересыхала, проветривать, приоткрывая пленку.

Обязательно убирать конденсат. При появлении первых всходов, пленку надо снять.

Хороший температурный режим - около 20 градусов тепла.

Рассаду надо защищать от яркого солнца днем, но организовывать досветку вечером.

Пока не вышли всходы, увлажнять землю надо из пульверизатора.

Потом, с появлением ростков, полив делается с помощью спринцовки под корешок.

Грунт держим всегда умеренно влажным, без перелива и без пересыхания.

Поливать нужно отстоявшейся нехолодной водой. Грунт осторожно рыхлим, не повреждая корни.

Густые посадки можно проредить пинцетом.

Когда появились два полноценных листика, нужно проводить пикировку.

Спустя 7 дней после процедуры делается подкормка минеральным составом. Верхушки прищипываются.

Посадка в открытый грунт

Подходящее время для умеренного климата - конец мая. Перед высадкой саженцы надо закаливать.

Лучшее место - в легкой полутени или на солнце. Почва составляется так же, как и при посеве семян.

Саженцы располагаем в 50 см друг от друга. В конце все растения надо хорошо полить.

Потом следует стандартный уход: мульчирование, прополка, подкормка, полив.