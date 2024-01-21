Эксперт-цветовод объяснил, как разводить длительно цветущий львиный лев для клумб и кашпо

15:54 2024-01-21
Эксперт-цветовод объяснил, как разводить длительно цветущий львиный лев для клумб и кашпо

Нежный, изящный цветок для выращивания на клумбе или в кашпо: радует разнообразием оттенков, есть экземпляры, разные по высоте, отличается долгим цветением.

Антирриум начинает цвести в первый год после высадки.

Это многолетнее растение, которое может выращиваться как однолетник, тогда его высевают каждый год заново.

Рассада

Семена на рассаду надо сажать в марте, можно чуть раньше или позже, зависит от климата. В южных широтах можно в феврале.

Высокорослые сорта высаживают раньше, низкорослые - позже.

Грунт

Грунт нужен рыхлый, воздушный, питательный, реакция - слабощелочная.

Составные элементы: одна часть почвы с будущей грядки, две части торфа, полчасти речного песка, столовая ложка доломитовой муки (или 2 ст. л. золы).

Состав указан на килограмм почвенной смеси.

Перед высадкой семян землю надо обеззаразить (прокаливание, заморозка), а потом просеять, чтобы консистенция грунта была рассыпчатая с мелкими комочками.

Для рассады выбираем любые удобные емкости, сначала это будет общий контейнер.

Потом саженцы размещаются по отдельным ящичкам.

Вся тара обязательно оснащается дренажными отверстиями.

Высевание

Контейнер наполняется почвой, в нем делаются канавки через 1 см глубиной на 2 мм.

Туда помещаются семена, покрываются тонким слоем песка.

Посевы сбрызгиваются водой, укутываются пленкой и отправляются в теплое место.

Второй вариант - посев в торфяные таблетки. Шаги такие же: полив, укрытие, тепло.

Уход

Следить, чтобы почва не пересыхала, проветривать, приоткрывая пленку.

Обязательно убирать конденсат. При появлении первых всходов, пленку надо снять.

Хороший температурный режим - около 20 градусов тепла.

Рассаду надо защищать от яркого солнца днем, но организовывать досветку вечером.

Пока не вышли всходы, увлажнять землю надо из пульверизатора.

Потом, с появлением ростков, полив делается с помощью спринцовки под корешок.

Грунт держим всегда умеренно влажным, без перелива и без пересыхания.

Поливать нужно отстоявшейся нехолодной водой. Грунт осторожно рыхлим, не повреждая корни.

Густые посадки можно проредить пинцетом.

Когда появились два полноценных листика, нужно проводить пикировку.

Спустя 7 дней после процедуры делается подкормка минеральным составом. Верхушки прищипываются.

Посадка в открытый грунт

Подходящее время для умеренного климата - конец мая. Перед высадкой саженцы надо закаливать.

Лучшее место - в легкой полутени или на солнце. Почва составляется так же, как и при посеве семян.

Саженцы располагаем в 50 см друг от друга. В конце все растения надо хорошо полить.

Потом следует стандартный уход: мульчирование, прополка, подкормка, полив.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
16:50

Алиса Семенова

Лучшие сорта болгарского сладкого перца, подходящие для выращивания в открытом грунте

Лучшие сорта болгарского сладкого перца, подходящие для выращивания в открытом грунте

Опытный садовод рассказал о самых любимых сортах сладкого болгарского перца, которые лично проверил на своем дачном участке.
Алиса Семенова
16:45

Алиса Семенова

Опытный дачник рассказал, как выращивать рассаду баклажанов

Опытный дачник рассказал, как выращивать рассаду баклажанов

Чтобы вырастить баклажан, нужно учитывать много факторов: большое значение имеет сорт, от этого зависят условия ухода.
Алиса Семенова
16:28

Алиса Семенова

Любительница лилий рассказала о главных моментах ухода для яркого цветения

Любительница лилий рассказала о главных моментах ухода для яркого цветения

Соблюдайте эти правила, рекомендованные опытным цветоводом, и ваши лилии будут цвести очень долго, пышно и ярко.
Алиса Семенова
16:26

Алиса Семенова

Знающий дачник объяснил, как разводить жимолость с помощью деления куста и получить хорошие черенки

Знающий дачник объяснил, как разводить жимолость с помощью деления куста и получить хорошие черенки

Не все дачники уверены в том, что черенками можно успешно разводить жимолость, но метод себя оправдывает, если все делать правильно.
Алиса Семенова
16:22

Алиса Семенова

Опытный дачник дал советы новичкам о правильном подкармливании рассады томатов

Опытный дачник дал советы новичкам о правильном подкармливании рассады томатов

Если у вас появился огород, то на нем обязательно появятся и томаты; выращивать их несложно, но для начинающих садоводов отдельные моменты могут представлять сложность.
Алиса Семенова
16:17

Алиса Семенова

Лучшие подруги детства поженились, после того, как одна из них сменила пол, став мужчиной

Лучшие подруги детства поженились, после того, как одна из них сменила пол, став мужчиной

26-летний Аарон Кейпнер: отношения с 27-летней Кайлой Кейпнер представляют собой "совершенно другой уровень безусловной" любви.
Алиса Семенова
16:15

Алиса Семенова

Ноябрьские работы в саду и огороде: что может успеть сделать дачник до прихода зимы

Ноябрьские работы в саду и огороде: что может успеть сделать дачник до прихода зимы

До устойчивых заморозков еще есть время, чтобы сделать что-то полезное на даче: это подходящий период для посадки некоторых культур или обрезки плодовых деревьев.
article_image 17:00

Эксперты объяснили, зачем менять масло в двигателе дважды в год

Эксперты рассказали, зачем производить замену масла в двигателе два раза в год, однако строгого графика в данном вопросе придерживаться не стоит.

article_image 16:49

Звуки в машине, которые могут привести к ДТП

Эксперты назвали несколько звуков в машине, которые могут стать причиной аварии.

article_image 16:41

Как грамотно провести тест-драйв в автосалоне

Тест-драйв – это уникальная возможность понять, подходит ли вам выбранная модель авто.