Эксперт-цветовод объяснил, как разводить длительно цветущий львиный лев для клумб и кашпо

Антирриум начинает цвести в первый год после высадки.
Это многолетнее растение, которое может выращиваться как однолетник, тогда его высевают каждый год заново.
Рассада
Семена на рассаду надо сажать в марте, можно чуть раньше или позже, зависит от климата. В южных широтах можно в феврале.
Высокорослые сорта высаживают раньше, низкорослые - позже.
Грунт
Грунт нужен рыхлый, воздушный, питательный, реакция - слабощелочная.
Составные элементы: одна часть почвы с будущей грядки, две части торфа, полчасти речного песка, столовая ложка доломитовой муки (или 2 ст. л. золы).
Состав указан на килограмм почвенной смеси.
Перед высадкой семян землю надо обеззаразить (прокаливание, заморозка), а потом просеять, чтобы консистенция грунта была рассыпчатая с мелкими комочками.
Для рассады выбираем любые удобные емкости, сначала это будет общий контейнер.
Потом саженцы размещаются по отдельным ящичкам.
Вся тара обязательно оснащается дренажными отверстиями.
Высевание
Контейнер наполняется почвой, в нем делаются канавки через 1 см глубиной на 2 мм.
Туда помещаются семена, покрываются тонким слоем песка.
Посевы сбрызгиваются водой, укутываются пленкой и отправляются в теплое место.
Второй вариант - посев в торфяные таблетки. Шаги такие же: полив, укрытие, тепло.
Уход
Следить, чтобы почва не пересыхала, проветривать, приоткрывая пленку.
Обязательно убирать конденсат. При появлении первых всходов, пленку надо снять.
Хороший температурный режим - около 20 градусов тепла.
Рассаду надо защищать от яркого солнца днем, но организовывать досветку вечером.
Пока не вышли всходы, увлажнять землю надо из пульверизатора.
Потом, с появлением ростков, полив делается с помощью спринцовки под корешок.
Грунт держим всегда умеренно влажным, без перелива и без пересыхания.
Поливать нужно отстоявшейся нехолодной водой. Грунт осторожно рыхлим, не повреждая корни.
Густые посадки можно проредить пинцетом.
Когда появились два полноценных листика, нужно проводить пикировку.
Спустя 7 дней после процедуры делается подкормка минеральным составом. Верхушки прищипываются.
Посадка в открытый грунт
Подходящее время для умеренного климата - конец мая. Перед высадкой саженцы надо закаливать.
Лучшее место - в легкой полутени или на солнце. Почва составляется так же, как и при посеве семян.
Саженцы располагаем в 50 см друг от друга. В конце все растения надо хорошо полить.
Потом следует стандартный уход: мульчирование, прополка, подкормка, полив.
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