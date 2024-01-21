Бывалые дачники подсказали лучшие дни для посадки петрушки в открытый грунт весной

15:57 2024-01-21
Бывалые дачники подсказали лучшие дни для посадки петрушки в открытый грунт весной

Выбор даты посевных работы важен в этом деле, чтобы скорее дождаться желанного урожая, и чтобы был он не чахлым, а сочным, ароматным и обильным.

Спешить с посадкой не стоит, лучше дождаться теплых дней и нормального прогрева почвы.

Конкретные даты высаживания в открытую землю зависят от особенностей климата.

Если погода установилась хорошая, а весна пришла ранняя, то можно пробовать высевать петрушку уже в конце марта.

В среднем сроки посадки этой пряности варьируются с начала до середины апреля.

Если следовать лунному календарю огородника, то в апреле лучшими днями будут 24-27 апреля.

В мае можно высадить зелень 4-го числа или с 22 по 24.

Если желаете выращивать корневой сорт, то посевы надо делать с 7 по 9 или с 17 по 18 апреля, в мае это будут числа - 6-9, 13-15, 17.

Сначала семечки отмачиваются в воде некоторое время.

Потом готовится грядка с внесением компоста/перегноя, песка/торфа, тут все зависит от изначального состава грунта.

Грядку надо разрыхлить и полить, сделать аккуратные борозды с интервалом в 20 см, углубленные на 2 см.

Когда посев уже сделан, поливать петрушку не надо, ждите первых ростков, вот тогда будет можно.

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