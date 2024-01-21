Genesis создал элегантный зимний концепт X Snow Speedium

Genesis на этой неделе опубликовала изображения концепта X Snow Speedium - зимнего варианта X Speedium, впервые показанного в 2022 году. Авто оснащено багажником на крыше с тонкими светодиодными фонарями, а также набором лыж.

По слухам, X concept готовится к выпуску в виде купе и кабриолета, - пишет yahoo.com.

Genesis демонстрирует фотографии X Snow Speedium - версии своего концепта 2022 года, переосмысленного для зимних месяцев.

Автомобиль основан на концепции купе X Speedium, которая сама по себе является продолжением оригинальной концепции X 2021 года, позже преобразованная в дроптоп для автосалона в Лос-Анджелесе в 2022 году, - отмечает издание.

Snow edition оснащен тонким багажником на крыше со встроенными светодиодными фонарями спереди и сзади. Genesis утверждает, что лыжи были созданы швейцарским производителем лыж Anavon Ski AG, чтобы "идеально сочетаться" с автомобилем.