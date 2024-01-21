Дачный эксперт предупредил о возможных ошибках, которые погубят всходы рассады перцев

Причины такой неприятности могут быть разные. Ну они в принципе появляются не быстро, настоящие листики вы можете увидеть не ранее, чем через 10-14 дней.

В это время перцы наращивают корешки. Ускорить это дело можно так: в теплую воду насыпаем столовую ложку сахара.

Подсластите жизнь рассаде, и она скажет спасибо.

Еще один момент - холод. Многие ставят рассаду на подоконнике, где от стекол идет постоянный холод.

От температуры в комнате температура рядом с окном отличается на 7 градусов в сторону понижения.

Решаем проблему так: подкладываем на подоконник пенопласт высотой в 5 мм.

Он не даст замерзнуть корням.

Иногда рассаду губит заливание водой. Усердствовать с этим не нужно, растения перестанут расти и могут погибнуть.

Рыхление - тоже важная часть ухода, не лишайте корни перцев кислорода. Но рыхлить надо аккуратно, не повреждая корни.

Освещение должно быть в достатке, если света мало, рассада будет страдать.

Когда появились всходы, подождите две недели и дайте перцам легкую подкормку.

Состав: суперфосфат - 40 г, хлористый калий - 20 г, аммиачная селитра - 10 г.

Второй раз этим же составом подкормите через месяц, третью подкормка должна пройти за неделю до высадки в открытый грунт.