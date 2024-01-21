Опытный садовод рассказал, как исправить ситуацию с вытянувшейся рассадой

Ростки тянутся, если им не хватает света. Нужно поставить растения туда, где много солнца, при необходимости организовать досвечивание.

Но и тут надо помнить, что прямые солнечные лучи губительны, их нужно притенять. Накройте рассаду легкой тканью или сеткой.

Вторая причина - избыток влаги. Поливайте растения каждые два дня или по мере подсыхания почвы.

Слишком много влаги - это риск появления плесени.

Недостаток тоже плохо, тогда растение высохнет, станет жестким.

Обеспечьте нормальную циркуляцию воздуха - установите вентилятор рядом с растениями, это тоже поможет остановить вытягивание ростков.

Плодородная почва - залог хорошего самочувствия растений.

Если она недостаточно рыхлая или скудная, надо это исправить внесением удобрений и рыхлением.

Но помните: переизбыток удобрений - это тоже плохо.

Вносите подкормки строго дозированно и лучше дайте меньше, чем превышать рекомендованное количество.

Обязательно следите за тем, чтобы росткам было достаточно места, в тесноте они тоже начнут тянутся.

Итог: дайте рассаде воду, свет, питание, воздух и простор, тогда она перестанет вытягиваться, все очень просто.