Ford не будет отказываться от двигателя V8 для Mustang

16:09 2024-01-21
Ford не будет отказываться от двигателя V8 для Mustang

Генеральный директор компании Джим Фарли заявил, что, несмотря на всемирное потепление, уменьшать объемы цилиндра они не намерены.

По всей отрасли автопроизводители отказываются от своих V8 в пользу более компактных и эффективных двигателей с меньшим количеством цилиндров.

Однако, когда дело доходит до Mustang, Motor1 сообщает, что V8 в ближайшее время ничего не изменится, - пишет yahoo.com.

Выступая перед группой журналистов на мероприятии, посвященном началу гоночного сезона 2024 года, генеральный директор Ford Джим Фарли рассказал, почему важен двигатель V8 для Ford Mustang.

Он считает, что не может быть Mustang, в котором нет V8. Потому Ford планирует продолжать продавать мустанги V8.

Многие наши конкуренты ушли, но мы все 60 лет нашего существования были с Mustang.

И если мы единственные на планете, кто делает доступный спортивный автомобиль V8 для всех в мире, пусть будет так, - сказал Джим Фарли.

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