Лучшие подруги детства поженились, после того, как одна из них сменила пол, став мужчиной

16:17 2024-01-21
Лучшие подруги детства поженились, после того, как одна из них сменила пол, став мужчиной

26-летний Аарон Кейпнер: отношения с 27-летней Кайлой Кейпнер представляют собой "совершенно другой уровень безусловной" любви.

Когда Аарон Кейпнер в 2010 году переехал в дом своей бабушки в Кингспорте, штат Теннесси, восьмиклассник быстро подружился с Кайлой Нортон, тихой одноклассницей, которая жила дальше по улице.

Аарон, который при рождении был обозначен как женщина, но во взрослом возрасте превратился в мужчину:

Мы были очень близкими друзьями

Связь, которую они построили за эти шесть месяцев вместе, окажется вечной.

После того, как Аарон вернулся в Юджин, штат Орегон, чтобы жить со своим отцом в старших классах школы, он и Кайла преодолели дистанцию с помощью телефонных звонков и социальных сетей.

И когда Аарон навещал свою бабушку на летних каникулах, они с Кайлой много времени проводили вместе.

Между тем, Аарон, выросший в консервативной христианской семье, скрывал болезненную тайну: он годами боролся со своей гендерной идентичностью.

Я весь седьмой класс ездил в школу на автобусе и читал Библию, потому что я так боялся, что попаду в ад за то, что мне понравилась моя первая влюбленность или за то, что я хотел быть счастливым.

В конце концов Аарон сказал своей семье, что считает себя лесбиянкой, но они изначально не поддерживали его и думали, что вера изменит его.

После нескольких лет самоанализа Аарон в возрасте 18 лет принял свою правду: он был трансгендерным мужчиной.

Затем он опубликовал откровенный пост в Facebook и сразу же нашел поддержку у Кайлы.

Кайла написала мне, чтобы я знал, что она меня прикроет. Она на сто процентов поддерживала меня.

Два года спустя, в 2016 году, Аарон вернулся в Теннесси, и они снова начали встречаться.

Я нервничал, потому что вернулся Аароном [мужчиной].

Но он быстро обнаружил, что его связь с Кайлой была такой же.

И вот однажды я набрался смелости поцеловать ее. Она поцеловала меня в ответ.

Отношения стали серьезными, и 4 декабря 2021 года они сказали "Да" перед 25 друзьями и членами семьи.

Сейчас Кайле 27 лет, и она считает, что их ранняя дружба заложила прочную основу для их брака.

Я люблю его большое сердце. Я вижу его таким, какой он есть. Все остальное не имеет значения

Теперь Аарон и Кайла сосредоточены на своей следующей главе в качестве мужа и жены.

Когда они не присматривают за своими тремя собаками, они заняты ремонтом дома, который купили в мае прошлого года, и запуском Triton Visuals, компании по созданию контента для бизнеса ЛГБТК.

И они надеются вскоре создать собственную семью.

Это счастливая жизнь, которой Аарон делится на YouTube и TikTok.

Я думал, что я единственный человек, который так себя чувствует.Я не знал, что существует целое сообщество. Это путешествие не самое легкое.Но им нужен позитив, надежда и свет. Я хочу, чтобы они знали, что все становится лучше, и что однажды они смогут жить своей собственной жизнью. Это возможно.

У него были проблемы с поиском других людей, похожих на него, когда он рос, и он хочет, чтобы транс-дети знали, что они не одиноки.

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