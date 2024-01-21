Знающий дачник объяснил, как разводить жимолость с помощью деления куста и получить хорошие черенки

16:26 2024-01-21
Знающий дачник объяснил, как разводить жимолость с помощью деления куста и получить хорошие черенки

Не все дачники уверены в том, что черенками можно успешно разводить жимолость, но метод себя оправдывает, если все делать правильно.

Отнеситесь серьезно к выбору срока для получения идеальных черенков. Такие черенки пустят корни в 90 случаях из 100.

Этот период заготовки черенков нельзя пропустить, он достаточно короткий.

У вас есть около недели. Это время появления первых плодов на кусте.

Как определяем будущие качественные черенки?

Берем ветку этого года и пробуем согнуть дугой, если она не сломалась, значит черенок будет хорошим.

Обрезку черенков делаем по утру, до того как взойдет солнце. На стеблях еще много росы.

Размер черенка равен около 20 см. Срезанные веточки опускаем в раствор гетероауксина.

С черенков снимаем 3 нижних листика. Делаем срез на 1 см ниже почки, желательно проводить процедуру в воде.

Потом держим черенок в растворе гетероауксина сутки.

Пока не наступит момент посадки, держим черенок в тени и в прохладе.

На другой день в заранее подготовленное место вставляем черенок под наклоном, проталкивая его в верхнюю часть почвы, состоящую из песка до верхнего междоузлия, у которого половинки листиков.

Делаем укрытие агрилом и еще старой пленкой. В череночнике должно быть влажно и темно.

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