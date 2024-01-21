Опытный дачник рассказал, как выращивать рассаду баклажанов

Срок высевания для баклажана надо выбрать правильно, потому что это растение, которое любит тепло.

При этом важно помнить о том, что сеять надо пораньше, чтобы баклажан успел пройти весь цикл развития до полного созревания плодов.

Примерная дата посева - февраль/март.

После посева делаем досветку на 16 часов в день.

Почва должна быть прогрето до 25-28 градусов. Семена лучше погружать в землю пророщенными.

Делаем это так: укладываем на мокрый влажный диск, укрываем полиэтиленовой пленкой.

Через 4 дня пробьются зачатки ростков. Теперь семена заглубляем в почву на 1 см.

Грунт создаем из таких компонентов: часть земли, две части сухого торфа, биогумус или перегной - берем две части, древесная зола - столовая ложка.

Ящик с высаженными семенами укутываем полиэтиленом, чтобы возникла влажная среда. Взойдут семечки через недели две.

Подращиваем рассаду и высаживаем в свой срок на открытую грядку.