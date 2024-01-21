Лучшие сорта болгарского сладкого перца, подходящие для выращивания в открытом грунте

Белозерка созревает за 115 дней, дает низкие кусты до 60 см, растет аккуратно, компактно, не раскидывается.
Не боится перепадов температур, холодов, в целом неприхотливое растение.
Хорошо растет как в теплице, так и на улице в грунте.
Сильный душистый аромат, неповторимый вкус, особенное послевкусие, никогда не подведет с урожаем.
Испанский сладкий перец тоже хорошо себя чувствует в открытом грунте.
Дает выраженные сладкие нотки, яркий узнаваемый аромат, поспевает рано, порой за три месяца.
Выше 60 см не вырастает, плоды получаются чуть вытянутые, конусообразные, стенки толстые - до 6 мм.
В перцах много семян, сосредоточены они в верхней части полости.
Отличные экземпляры для заморозки или закаток.
Сибиряк очень устойчив к плохим погодам. В дождь, холод, при отсутствии солнца он все равно завязывает плоды.
Высота до 65 см, перцы формируются крупные, в форме куба.
Очень сочная и душистая мякоть, все плоды красивые, ровные, аккуратные - одно загляденье, сорт не боится болезней и вредителей.
Сладкий вкус бесподобен и остается даже после разморозки, термической обработки или консервировании. Срок вызревания равне 120 дням.
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