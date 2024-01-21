Лучшие сорта болгарского сладкого перца, подходящие для выращивания в открытом грунте

Белозерка созревает за 115 дней, дает низкие кусты до 60 см, растет аккуратно, компактно, не раскидывается.

Не боится перепадов температур, холодов, в целом неприхотливое растение.

Хорошо растет как в теплице, так и на улице в грунте.

Сильный душистый аромат, неповторимый вкус, особенное послевкусие, никогда не подведет с урожаем.

Испанский сладкий перец тоже хорошо себя чувствует в открытом грунте.

Дает выраженные сладкие нотки, яркий узнаваемый аромат, поспевает рано, порой за три месяца.

Выше 60 см не вырастает, плоды получаются чуть вытянутые, конусообразные, стенки толстые - до 6 мм.

В перцах много семян, сосредоточены они в верхней части полости.

Отличные экземпляры для заморозки или закаток.

Сибиряк очень устойчив к плохим погодам. В дождь, холод, при отсутствии солнца он все равно завязывает плоды.

Высота до 65 см, перцы формируются крупные, в форме куба.

Очень сочная и душистая мякоть, все плоды красивые, ровные, аккуратные - одно загляденье, сорт не боится болезней и вредителей.

Сладкий вкус бесподобен и остается даже после разморозки, термической обработки или консервировании. Срок вызревания равне 120 дням.