Агроном Анастасия Коврижных назвала лучшие сорта брусники для выращивания на даче

16:54 2024-01-21
Агроном Анастасия Коврижных назвала лучшие сорта брусники для выращивания на даче

Собирать урожай полезной брусники можно не только в лесу и на болоте: выращивайте ягоду у себя на даче, выбрав подходящий сорт.

Оказывается, выращивать бруснику можно на собственном огороде.

Пока это еще в диковинку и не на каждом участке встретишь брусничные кусты.

Однако интерес к разведению этих ягод на даче постоянно растет.

Первым делом определитесь с сортом, который подойдет вам больше всего.

Опытный эксперт предложил проверенные надежные виды, которые уже показали хороший результат.

Koralle

Растет компактно, куст шаровидной формы, и в высоту и в ширину составляет по 30 см.

Цветение наблюдается два раза - в мае и июле. Соответственно плодоносит растение в июле и сентябре.

Red Pearl

Низенькие кустики до 25 см в высоту и 25 см в диаметре.

Цветение и плодоношение двукратное за сезон, как и в предыдущем случае.

Erntesegen

Этот сорт вырастает объемным и раскидистым, куст может дорасти до 40 см.

Ягоды очень крупные, сорт считается самым крупноплодным из всех разновидностей брусники.

Хорошие сорта низкорослых растений - Костромская розовая, Masovia.

Выращивать бруснику можно в холодных регионах где суровые зимы.

Ягодник выдерживает без укрытия температуру до -30 градусов.

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