Эксперт по цветам рассказал о правилах пересадки фуксии: процедура поможет цветению

Пересаживайте фуксию каждую весну, эта обязательная процедура оздоравливает растение, укрепляет его, стимулирует красочное цветение.

Почва для пересадки берется такая: дерновая земля, листовая земля, перегной, торф, песок. Все части берутся в одинаковом количестве.

Дренажный слой делаем из керамзита. Пересаживать удобнее всего перевалкой.

На дренаж положите почвенную смесь, потом поместите туда земляной ком с растением.

По бокам останутся пустые места - доложите туда почвосмесь.

Пересаженную фуксию ставим в освещенное место, обрезаем стебли на одну треть. Теперь еще нужно опрыскать цветок и полить.

Останутся привычные меры ухода и ожидание роскошного цветения.