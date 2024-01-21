Основное правило ухода за туями для сохранения яркой зелени и хорошего роста

Одной из важнейших мер ухода за туями, по мнению специалиста, является подкормка.
Что именно нужно вносить, зависит от фазы вегетативного развития, от сезона года и даже от стоящей за окном погоды.
Осенью даем туям много калия и фосфора, чтобы они хорошо перенесли зиму.
Весной, при потеплении, обогащаем растения магнием и азотом, чтобы поддержать после зимовки и не увидеть желтой хвои и отмерших ветвей.
Можно использовать органические подкормки, берите остатки со стола и балуйте деревца, чтобы на даче росли зеленые пышные красавицы.
Это эффективно и экономно. Хорошее средство для полива - вода, оставшаяся после варки овощей.
Этот питательный бульон должен быть без специй и соли, чтобы не нанести вред.
Настой крапивы поможет придать хвое яркий насыщенный цвет.
Насобирайте полное ведро, залейте водой и готовьте настой на две недели, иногда перемешивая.
Когда это время пройдет, вы увидите, что ушла пена из ведра. Это значит, что удобрение готово.
Разводим его 1:10 и используем для полива.
Хранить можно полтора месяца, потом жидкость уже будет бесполезна.
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