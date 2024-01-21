Садовод со стажем рассказал, как он выращивает картофель, высаживая клубни не в лунках, а в траншеях

17:07 2024-01-21
Садовод со стажем рассказал, как он выращивает картофель, высаживая клубни не в лунках, а в траншеях

Выращивать картофель можно в лунках или с помощью траншей: урожай будет хорошим в обоих случаях, но уход немного различается.

Выращивать картофель в траншеях, как считает опытный садовод, проще и удобнее, за растениями легче ухаживать.

Так, процесс окучивания упрощается, достаточно лишь пройтись быстренько с одной стороны ряда и с другой.

Картошку в лунках окучивать надо так: каждый кустик требует отдельного внимания, обработка проводится по отдельности для всех растений.

Как посадить в траншею?

Все углубление заполняем смесью: древесная зола, молотая скорлупа яиц, проваренная пшеница с ядом против медведок и ароматным подсолнечным маслом (оно манит вредителя).

Туда же положим шелуху лука или чеснока.

Обязательно сажаем так, чтобы клубни лежали глазками вверх, чтобы из них быстрее над землею выбились ростки.

Если у вас есть солома, отлично, накройте ею посадки. Мульча защитит от сорняков, сохранит влагу.

Траншеи можно копать как с севера на юг, так и с запада на восток.

Выбор за огородником, учитывать надо особенности рельефа участка, расположение на нем плодовых деревьев, создающих тень.

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