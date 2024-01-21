Дачный эксперт рассказал про борьбу с колорадским жуком с помощью золы и цветов

Перед тем как высаживать картошку, разложите приманки для "полосатиков", пройдет пару дней и собирайте "улов".

Второй момент: при появлении ростков, присыпьте их землей, чтобы хоть на время защитить их от паразита.

Подросшие растения опудривайте березовой древесной золой. На 100 квадратных метров необходимо до 10 кг золы.

Еще один хороший способ. Смешиваем хозяйственное мыло с золой, на 10 л воды хватает одного кусочка.

Мыло сначала измельчаем, туда же всыпаем два литра золы.

Литр такой смеси разводим с чистой водой в объеме 10 л, делаем опрыскивания.

Есть и другой эффективный настой, который готовится из полыни и кипятка. Настаивать надо несколько дней.

Некоторые цветы тоже помогают бороться с жуком. Посадите рядом с картошкой календулу или маттиолу. Паразитов станет намного меньше.