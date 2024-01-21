Lamborghini Huracán Sterrato заслужил победы в номинации «Лучший автомобиль года»

Lamborghini Huracán Sterrato - один из самых мощных суперкаров для ралли.

Производители заявляют, что с ним у гонщиков "не будет проблем из-за заносов на каждом повороте трассы", даже если водитель мчится на скорости 100 миль в час.

У вас также не будет проблем из-за разрушения набора технических опор, - утверждает производитель.

С невероятной скоростью машина может двигаться на дороге без покрытия, каменистой или покрытой травой, совершать дрифты.

В 2023 году и Porsche, и Lamborghini, которые продемонстрировали мастерство в динамике дорожных автомобилей, наконец-то узнали то, о чем жители Калифорнии и многие любители грузовиков и раллийных гонок знали уже некоторое время, - пишет издание. Обладающий отличной динамикой на трассе, в большинстве случаев и при тщательно продуманных модификациях демонстрирует отличную динамику на бездорожье.

Пустыня - последний бастион истинной свободы автомобилестроения.

Lamborghini не пришлось много переделывать свой Huracán, чтобы превратить его в раллийный автомобиль. Двигатель и силовой агрегат остаются в покое, за исключением функционального ковша на крыше, предназначенного для предотвращения попадания песка в воздухозаборники, - отмечает идание.

Автомобиль немного приподнят, немного расширен с помощью фар в стиле rhino. Он получил базовую защиту от скольжения и противотуманные фары, другие колеса и шишковатые шины. Компания Lambo перепрограммировала режимы движения, и вместо “Corsa” теперь есть “Rally”.