Дачный эксперт напомнил о том, как нужно поступать с томатной рассадой в апреле

17:47 2024-01-21
Дачный эксперт напомнил о том, как нужно поступать с томатной рассадой в апреле

Тем, кто высадил семена в марте и пережил пикировку, кажется, что заботы с рассадой почти закончились, но это не совсем так.

В апреле самая важная цель ухода за рассадой помидор - это укрепление и поддержка.

Мы должны следить, чтобы саженцы не стали тянуться, и обеспечить их энергией для дальнейшей благополучной адаптации к новому месту на уличной грядке или в теплице.

Рассказываем о двух важных делах, которые нельзя игнорировать: внесение подкормки и закалка, но сначала про подкормку.

Семена, высаженные в марте, в апреле нуждаются уже во второй подкормке, ее мы делаем через несколько дней после пикировки.

Удобрения должны включать калий, азот, фосфор. Есть специальные готовые смеси для рассады - Крепыш, Изумруд, БиоВита.

А теперь рассказываем про закалку.

Обойти этот этап никак нельзя, это залог успешного привыкания к новому месту и минимизация уровня стресса, который предстоит пережить рассаде.

Закалка помогает рассаде становиться крепче и здоровее, отрастить мощные корни.

Начинайте процедуру с середины апреля. Днем должно быть тепло, а ночью прохладно.

Хорошо начинать с застекленной лоджии/балкона, можно и с веранды, которые не отапливаются.

Приучать к холоду и перепадам температур надо постепенно.

Закаленная рассада потом легко подстроится под новые условия жизни и не будет отставать в росте.

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