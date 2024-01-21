Дачный эксперт напомнил о том, как нужно поступать с томатной рассадой в апреле

В апреле самая важная цель ухода за рассадой помидор - это укрепление и поддержка.
Мы должны следить, чтобы саженцы не стали тянуться, и обеспечить их энергией для дальнейшей благополучной адаптации к новому месту на уличной грядке или в теплице.
Рассказываем о двух важных делах, которые нельзя игнорировать: внесение подкормки и закалка, но сначала про подкормку.
Семена, высаженные в марте, в апреле нуждаются уже во второй подкормке, ее мы делаем через несколько дней после пикировки.
Удобрения должны включать калий, азот, фосфор. Есть специальные готовые смеси для рассады - Крепыш, Изумруд, БиоВита.
А теперь рассказываем про закалку.
Обойти этот этап никак нельзя, это залог успешного привыкания к новому месту и минимизация уровня стресса, который предстоит пережить рассаде.
Закалка помогает рассаде становиться крепче и здоровее, отрастить мощные корни.
Начинайте процедуру с середины апреля. Днем должно быть тепло, а ночью прохладно.
Хорошо начинать с застекленной лоджии/балкона, можно и с веранды, которые не отапливаются.
Приучать к холоду и перепадам температур надо постепенно.
Закаленная рассада потом легко подстроится под новые условия жизни и не будет отставать в росте.
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