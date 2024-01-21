Две важных подкормки и особенности полива для получения больших и плотных капустных кочанов

Первый раз подкормить капусту надо на стадии образования кочанчиков.

Так мы помогаем ей набирать силы для наращивания больших сочных плодов.

Используем для полива мел - 1 стакан, аммиачную селитру - 80 г. Все это размешиваем в ведре с водой.

Кальций (мел) помогает растениям лучше впитывать азот из аммиачной селитры.

Для полива одного кустика берем один литр. Азот и кальций как раз необходимы капусте на этом этапе для отращивания кочанов.

Вторую подкормку делаем обязательно, проводим на стадии, когда капустка уже сильно разрослась.

В этот раз ей нужны азот, фосфор, калий.

Предварительно рыхлим почву, хотя большие листья и затрудняют уже эту задачу.

Подкормку даем в виде гранул, рассыпая их по земле. Когда она рыхлая, гранулы быстрее впитываются.

На каждое растение нужно распределить по столовой ложке комплексного минерального состава.

После этого делаем обильный полив.

Поливы очень важны для капусты, воды нужно много.

Когда формируются большие кочаны, льем минимум 5 литров на каждый, можно и больше, будет только плюсом.

Важна также частота полива, делаем это раз в 2-3 дня. Выбираем вечернее время, тогда влага останется в земле дольше.

При утреннем поливе она быстро испаряется, оставляя после себя на почве сухую корку.

Кстати, на заметку, капустные посадки не боятся холодной воды, поэтому смело поливаем без подогрева прямо из садового шланга.