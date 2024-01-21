Дачный эксперт назвал 5 правил закаливания баклажанной рассады для лучшей адаптации на новом месте

Когда останется 2-3 недели до высаживания баклажанов, надо начинать уменьшать привычную для них температуру до +17 градусов.
Делается это постепенно, оберегая растения от сквозняков.
Последнюю неделю перед высадкой делается подкормка.
Можно взять гумат калия - чайную ложку на 5 л воды или любое органическое удобрение.
Для слабой рассады полезен будет суперфосфат - 1 ст. л. на 5 л воды, туда же можно добавить 1 ч. л. сульфата калия.
В этом случае удобрения вносим за три недели до посадки.
За 7 дней до высаживания обрабатываем от грибка. На 1 л воды берется чайная ложка борной кислоты.
Для уменьшения стресса при пересадке за день опрыскиваем Эпином-экстра: на стакан 4 капли.
За пару дней до решающего момента рассаду хорошо поливаем.
Баклажаны считаются готовыми к высадке, когда высота стебля достигает 20 см и имеется до 7 листиков.
Оптимальные сроки для посадки баклажанов - конец мая/начало июня.
Высаживаем рассаду на гребни высотой до 20 см, между гребнями соблюдаем интервал 50 см.
Если сажаем в грядки, ширина должна быть около 80 см.
Сажаем двумя рядами, между рядами делаем расстояние в 40 см. Саженцы располагаем в 35 см друг от друга.
Поливаем под корень, воду используем подогретую. Растения мульчируем для удержания влаги в почве.
Подкормки должны содержать фосфор, калий. Не забываем про рыхление.
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