Бывалый огородник рассказал о средствах разрыхления грунта для рассады, чтобы она выросла крепкой и здоровой

Купить этот ингредиент можно в магазине для животных.

Речь идет о талькомагнезите, в котором любят резвиться хомяки и другие мелкие пушистые грызуны.

Результат после использования этого средства получается очень хороший.

Корни больше насыщаются кислородом, также этот песочек насыщает растения магнием, не дает растениям болеть.

На килограмм привычного грунта, который берется для рассады, добавляем две столовые ложки талькомагнезита. Все надо перемешать.

В подобную почвосмесь высаживаем рассаду обычным способом.

Можно также использовать речной песок, купив его в садовом или строительном магазинах. Перед применением песок прокаливают.

Компонент защищает от черной ножки, от мошек, делает грунт рыхлым и воздушным.