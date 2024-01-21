Знающий огородник раскрыл все варианты применения крапивы на дачном участке

18:06 2024-01-21
Знающий огородник раскрыл все варианты применения крапивы на дачном участке

Крапива для дачи - незаменимый ингредиент, поэтому делайте запасы чтобы принести пользу огороду и не совершать лишних трат.

Рассказываем про 4 способа применения крапивы на огороде.

Добавка при посадках

Высаживание рассады или семян на крапивную подложку - очень выгодное дело.

Саженцы растут крепкими, сильными, выносливыми, хорошо плодоносят.

Можно так подпитывать при посадке огурцы, помидоры, баклажаны, перцы - да все что угодно.

Используйте свежую или сушеную крапиву, результат будет хорошим в любом случае.

Перегнивая, зеленая добавка превратится в достойное удобрение.

Борьба с фитофторой

С фитофторой томатов крапива тягаться, конечно, не может. Но как профилактическое средство очень даже пригодится.

Для этого делаем крапивную настойку и поливаем томаты.

Она повысит иммунитет, улучшит стрессоустойчивость.

Собранную свежую крапиву замочите водой и подержите так сутки. Потом поливайте посадки.

На 10 л воды берем треть ведра крапивы. Замачивать на большее время не стоит, получите сильный концентрат, который может повредить корни.

Подкормка

Готовьте сразу в большой емкости, применить всегда найдете куда, потому что средство реально полезное.

Делается так: третья часть верда заполняется крапивой, туда же добавляем "десерт" - ложку сахара или джема, потом доливаем воду. Надо дать жидкости немного забродить.

После этого разводим ее 1:8 и используем для жидкой подкормки любых растений в огороде.

Зачем сушить крапиву

Весной, когда свежая крапива еще не поспела, самый раз будет вспомнить про сушеную и добавить ее под ранние посадки.

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