Дачница со стажем рассказала про особенности и плюсы китайского способа разведения рассады томатов

Те, кто уже попробовал растить томаты таким способом, нахваливают его и рекомендуют другим.
Рассказываем, в чем его особенности, и почему метод так нравится многим садоводам.
Ничего сложного нет, главное, разобраться в нюансах и четко соблюдать рекомендации.
Если есть сомнения, можно протестировать метод на некоторых саженцах, а остальные выращивать привычным путем.
Потом будет возможность сравнить результаты и сделать выводы.
Первые шаги делаем, как обычно, высеваем рассаду помидоров по старинке и через 4-5 недель получаем окрепшие и подросшие кустики.
И тут делаем необычный ход - срезаем рассаду у корня.
Срезанную часть высаживаем в подготовленный стаканчик, поливаем, относим в теплое, но не жаркое помещение.
Регулярные поливы очень важны, чтобы срезанные части растения хорошо адаптировались и начали расти.
В этом случае помидоры начинают развитие сразу в два стебля, увеличивая и урожайность в два раза, ведь кистей появится очень много.
Держать такое количество завязей тяжело, лучше эти верхние кисти срезать, чтобы внизу томаты развивались на широкую ногу и были отменного вкуса.
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