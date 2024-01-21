Опытный огородник объяснил, как надо поливать рассаду перца, чтобы у нее не желтели листья

Разбираемся, в чем дело и как улучшить ситуацию

Слишком холодная вода:

Нельзя поливать рассаду слишком холодной водой. Дело в том, что корни могут впитать в себя влагу только при рекомендованных норм температуры.

Если она снижена, устьица растений закрываются, не в состоянии поглощать воду от холода. В итоге у растения сильный стресс.

Мало жидкости:

Рассада может недополучать нужный ей объем влаги просто из-за того, что ей мало дают воды при поливах.

Кончики корней отмирают и уже не могут восстановиться.

Даже при нормализовавшихся поливах рост рассады на время будет приостановлен, а листья сохранят желтый оттенок.

Излишки:

Избыточное увлажнении ведет к гниению корней и гибели их кончиков, из-за этого прекращается нормальное впитывание жидкости.

Получается, что даже при обильном поливе рассада испытывает жажду и нехватку влаги.

Нет хорошего дренажа:

При поливах всегда образуются излишки жидкости, она должна куда-то уходить.

Для этого делают дренаж, который забирает лишнюю влагу.

Если дренаж плохой или его нет, то на дне тары скапливается вода и начинаются гнилостные процессы, растение болеет, заводится грибок.

Естественно, от этого желтеют и гибнут листья.