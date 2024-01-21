Опытный огородник объяснил, как надо поливать рассаду перца, чтобы у нее не желтели листья

Разбираемся, в чем дело и как улучшить ситуацию
Слишком холодная вода:
Нельзя поливать рассаду слишком холодной водой. Дело в том, что корни могут впитать в себя влагу только при рекомендованных норм температуры.
Если она снижена, устьица растений закрываются, не в состоянии поглощать воду от холода. В итоге у растения сильный стресс.
Мало жидкости:
Рассада может недополучать нужный ей объем влаги просто из-за того, что ей мало дают воды при поливах.
Кончики корней отмирают и уже не могут восстановиться.
Даже при нормализовавшихся поливах рост рассады на время будет приостановлен, а листья сохранят желтый оттенок.
Излишки:
Избыточное увлажнении ведет к гниению корней и гибели их кончиков, из-за этого прекращается нормальное впитывание жидкости.
Получается, что даже при обильном поливе рассада испытывает жажду и нехватку влаги.
Нет хорошего дренажа:
При поливах всегда образуются излишки жидкости, она должна куда-то уходить.
Для этого делают дренаж, который забирает лишнюю влагу.
Если дренаж плохой или его нет, то на дне тары скапливается вода и начинаются гнилостные процессы, растение болеет, заводится грибок.
Естественно, от этого желтеют и гибнут листья.
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