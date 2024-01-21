Самолет, тушивший пожары в Греции, потерпел крушение на острове Эвбея

К месту падения был направлен вертолет для изучения обстоятельств трагедии. В зоне происшествия работают полицейские бригады.

Инцидент попал на видео, где можно увидеть, как самолет сбросил воду на участок, объятый огнем, после этого он начинает падать в горном районе.

На борту самолета находились два человека. Воздушное судно исчезло с радаров и затем было обнаружено экипажем патрульного вертолета.

Источник сообщает, что в месте падения раздался громкий взрыв.

Упавший в горах, самолет находится в трудной для доступа зоне, полиция не может до него добраться.

Делаются попытки выйти на связь с двумя пилотами. Пока совершить это не удалось.

Информация передана РИА Новости