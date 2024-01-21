Бывалый дачник объяснил, какой полив дать свекле, чтобы корнеплоды росли отменные и долго лежали

Регулярный полив особенно важен в начале вегетативного периода до середины сезона. Именно в это время идет формирование корнеплодов.
В первом месяце лета и до середины июля поливаем раз в неделю. На метр квадратный идет 10 литров воды, можно поливать под корень или дождеванием.
Во второй половине лета поливать надо дважды в неделю, количество воды такое же. Обязательно рыхлим почву после каждого полива.
За месяц до уборки урожая сделайте так: добавляйте при поливах столовую ложку соли на 10 л воды. Эта хитрость придаст свекле больше сладости.
Можно вместо соли давать корнеплодам натриевую селитру. За пару недель до уборки урожая прекращаем поливы совсем.
Так мы готовим свеклу к длительному хранению после уборки.
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