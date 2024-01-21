Бывалый дачник объяснил, какой полив дать свекле, чтобы корнеплоды росли отменные и долго лежали

18:35 2024-01-21
Бывалый дачник объяснил, какой полив дать свекле, чтобы корнеплоды росли отменные и долго лежали

От полива свеклы зависит ее вкус, размер, сочность и даже лежкость: соблюдайте рекомендованный режим, и проблем с урожаем не будет никогда.

Регулярный полив особенно важен в начале вегетативного периода до середины сезона. Именно в это время идет формирование корнеплодов.

В первом месяце лета и до середины июля поливаем раз в неделю. На метр квадратный идет 10 литров воды, можно поливать под корень или дождеванием.

Во второй половине лета поливать надо дважды в неделю, количество воды такое же. Обязательно рыхлим почву после каждого полива.

За месяц до уборки урожая сделайте так: добавляйте при поливах столовую ложку соли на 10 л воды. Эта хитрость придаст свекле больше сладости.

Можно вместо соли давать корнеплодам натриевую селитру. За пару недель до уборки урожая прекращаем поливы совсем.

Так мы готовим свеклу к длительному хранению после уборки.

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