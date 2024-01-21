Как вырастить декоративную тыкву на дачном участке: важные нюансы ухода и хранения

Для декоративной тыквы не нужны какие-то особенные условия. Подходит такая же почва, как и для обычной, съедобной разновидности овоща.

Земля должна быть рыхлая и плодородная. Обеспечиваем хороший полив и регулярную органическую подкормку. Хорошо себя чувствует тыква на солнечных местах.

Когда тыква созрела, хочется сохранить ее надолго и без утери всех декоративных свойств. Для этого выбираем место для просушивания.

Оно должно хорошо проветриваться и быть защищено от прямого солнца. Держим так овощи неделю.

Потом переносим тыквы в темное место, где должна быть хорошая циркуляция воздуха, оставляем на полгода.

Из готовых к использованию декоративных плодов можно придумать интересный декор для дачи и дома.

Их покрывают лаком, краской, воском, украшают, прорезают внутри отверстия, поверхность можно полировать.

Хранить правильно высушенные тыковки можно бесконечно.