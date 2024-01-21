Огородный эксперт рассказал, как быстро освободить крыжовник от паутинного клеща

Паутинный клещ поселяется на нижней стороне листа и покрывает его своей паутиной, высасывая сок из растения, лишая его сил.

Бороться можно химией, но не спешить травить растение сильным ядом. Попробуйте простое средство из народной аптечки.

Готовим отвар из полыни. На 10 л воды добавляем пол ведра травы. Настаиваем жидкость двое суток.

После этого раствор надо проварить 30 минут. Когда он остынет, разбавляем водой один к одному.

Для прилипания добавляем хозяйственное мыло - небольшой кусочек до 40 г.

Полынь можно заменить пижмой, лопухом, обычной луковой шелухой.