61-летний Карлос Сайнс-старший выиграл четвертое ралли «Дакар»

Карлос Сайнс-старший - легенда ралли начала девяностых, владелец команды Extreme E и отец гонщика Формулы-1 Ferrari, пишет yahoo.com.

Это могло бы звучать как резюме человека, давно ушедшего из соревнований высшего уровня, но Карлос Сайнс-старший недавно опять стал победителем в классе автомобилей ралли Дакар-2024.

В свои 61 год Сайнс стал самым возрастным победителем в истории ралли. Большую часть гонки он находился в близкой схватке с другим чемпионом WRC Себастьеном Лебом. Однако на этапе в четверг у Леба возникли серьезные механические проблемы с приводом Prodrive, и Сайнс выиграл более чем на час. Гийом де Мевиус финишировал вторым на Toyota, а Леб занял третье место на своем Prodrive Hunter, - уточняет издание.

Это четвертая победа Сайнса в ралли "Дакар". Но, если учесть его победу в ралли Центральной Европы 2008-го года, которая фактически заменила отмененный "Дакар-2008", то побед будет пять.