Дачный эксперт объяснил, как использовать чай для получения отборного лука

Опытный дачники знают, как трудно проращивать семена лука, потому что в них много эфирных масел, которые усложняют задачу.

Перед посадкой семенного материала нужно продумать способ обработки. Предлагаем использовать обычный черный чай.

Возьмите пол чайной ложки пищевой соды, залейте ее небольшим количеством заварки. Раствор должен получиться теплым.

Туда положите семена (чернушку) на один час. Зачем это надо? Сода сделает воду мягкой, а чай лечит от болезней.

Потом еще один час нужно отмачивать семенной материал в растворе гумата. После этого семена подсушиваем на салфетке и сеем в увлажненную землю.

Глубина посадки - 1-1,7 см. Всходы будут через неделю.