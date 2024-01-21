Опытный цветовод рассказал о рецептах полезной подкормки для домашних цветов без добавления химии

Чайную ложку сахара рассыпаем по поверхности земли в вазоне. Потом хорошо поливаем цветок.

Можно поступить так: 2 чайные ложки разводим в стакане воды. Поливаем наши растения. Подкормка проводится раз в неделю.

Подкормка из яичной скорлупы. Кальций в составе подкормки нейтрализует кислотность почвы.

Если вы удобряете растения минеральными удобрениями, повышающими кислотность, то к ним надо добавлять яичную скорлупу.

Сначала ее надо хорошо промыть и высушить, потом измельчить и добавлять в землю.

Разложение будет медленным, вносить скорлупу надо в умеренном количестве.

Чем больше измельчена скорлупа, тем лучше. Можно удобрять взрослые кактусы.

Удобряем рассаду таким раствором. Порошок из скорлупы заливаем тремя литрами горячей воды, потом делаем настой пять дней.

После этого можно поливать рассаду.