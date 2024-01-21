Огородный эксперт дал ряд рекомендаций по выращиванию помидоров без фитофторы

Рассказываем, как ухаживать за томатами, чтобы забыть о фитофторозе. Подборка советов опытных садоводов.

Всегда избавляемся от растительного мусора, особенно от остатков картофеля и томатов, они бывают рассадниками инфекции.

Обрабатываем садовый инструмент, теплицу, почву фунгицидами, можно бордоской смесью.

Проливаем землю микробиологическим препаратом, чтобы обогатить ее полезной флорой.

Не поливаем томаты по листу, всегда строго под корень и в первой половине дня, чтобы почва долго не оставалась влажной и к вечеру успела высохнуть.

Постоянно проветриваем теплицу, стараемся держать открытой по возможности.

Мульчируем посадки, так они будут защищены барьером от проникновения спор из почвы.

Опрыскиваем для профилактики чесночным настоем. Подойдут также биофунгициды Триходермин, Фитоспорин.

Появятся колонии полезных бактерий, которые будут подавлять патогенную флору.

Проявившуюся болезнь лечим бордоской жидкостью однопроцентной и другими препаратами с медью. Чередуем их, чтобы не было привыкания спор.