Основные виды удобрений для огородных растений и особенности их применения: консультация эксперта

Азотные удобрения нужны для усиления роста и развития огородных посадок, они помогают наращивать зеленую массу.
Основные виды: аммиачная селитра, кальциевая селитра, натриевая селитра, мочевина, сульфат аммония.
Калийные необходимы для повышения качественных характеристик будущего урожая.
В эту группу входят сульфат калия. калимаг, хлористый калий, древесная зола, калий углекислый, калимагнезия.
Группа фосфорных подкормок нужна для хорошего завязывания плодов. Удобрения вносят глубоко в почву с перекопкой.
Самые распространенные виды - фосфоритная мука, суперфосфат, преципитат, томасшлак, костная мука.
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