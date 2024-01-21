Какие работы проводить на земляничных грядках в конце лета, когда сбор ягод уже завершен

Убираем все плохие листья, убираем ненужные усы.

Если листики в плохом состоянии, скашиваем всю зеленую часть, оставляя 5 см над землей, чтобы не пострадали рожки и точки роста.

Позднеспелые сорта лучше не скашивать, ремонтантные тоже.

Обрабатываем грядки от болезней и вредителей. Поливаем, рыхлим. Поливы вообще должны быть постоянными до холодов.

Подкармливаем землянику осенью азотом, фосфором, калием, микроэлементами. Можно взять нитроаммофоску.

В середине августа вносим фосфор и калий, чтобы заложить цветковые почки и укрепить иммунитет к зиме.