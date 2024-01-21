Почему на огороде растет кривая морковь и как с этим бороться: мнение знающего садовода

Кривая морковь не значит плохая. Она может даже и вкусная будет, но использовать ее крайне неудобно.

Она плохо чистится, мало хранится, да и видом своим такие плоды отталкивают.

Причины такого явления могут быть разные. Неоднородность почвы, присутствие крупных камней в почве либо других препятствий для нормального роста корнеплодов.

Морковь вырастает с несколькими хвостами, если пову раскисляли прямо перед посадкой. Делать это надо заранее.

Причиной деформации корнеплодов служит очень плотный грунт. В рыхлом и мягком таких проблем не будет. Можно вносить при перекопке песок.

Ветвистой морковь бывает из-за перекорма азотом или хлором. Здесь помогут только правильные дозировки.

Очень частые и обильные поливы приводят к растрескиванию плодов и появлению "волосатой" моркови.

Когда влаги очень мало, корни ищут воду и дают боковые отростки, от чего морковь делается уродливой.

Морковь удлиняется и истончается, если не была вовремя прорежена и выросла в тесноте.